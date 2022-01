Cantieri della salute, progettazione partecipata per migliorare l'assistenza ai pistoiesi

Si chiama “Cantieri della salute” il percorso di progettazione partecipata che coinvolgerà i singoli cittadini e il mondo delle associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare le capacità di cura e assistenza (caregiving) sul territorio. Tutti i soggetti interessati a farne parte potranno aderire alla manifestazione di interesse promossa dalla Società della Salute Pistoiese insieme al Comitato di partecipazione e alla Consulta del terzo settore.

“L’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha reso evidente quanto sia importante rafforzare un rapporto strutturale tra le istituzioni e il tessuto associativo e civico a livello locale – spiega la presidente della SdS Pistoiese, Annamaria Celesti -. L’esperienza maturata in questi ultimi due anni ha confermato il ruolo determinante che già da tempo avevano il volontariato, le reti di solidarietà e, più in generale, il terzo settore, nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità. In questo senso merita una particolare sottolineatura il compito affidato al Comitato di partecipazione e alla Consulta del terzo settore nella programmazione degli interventi sociosanitari di cura, assistenza e sostegno ai cittadini. Interventi che andiamo a sviluppare proprio grazie a questo progetto”.

Progettazione partecipata

Con “Cantieri della Salute” si mette in pratica la cosiddetta progettazione partecipata sviluppata su misura con i Comitati di partecipazione e con le Consulte del Terzo settore, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento di forme di “welfare di comunità” grazie alla collaborazione tra cittadinanza e servizi pubblici.

Promotori e possibili partecipanti

Il progetto, coordinato da Federsanità - Anci Toscana con il supporto tecnico di Sociolab, prevede il coinvolgimento dei Comitati di partecipazione, di operatori della Pubblica amministrazione, del Terzo settore e della società civile nella progettazione di iniziative in ambito socio-sanitario, da erogare in forma sperimentale. Potranno prendervi parte soggetti pubblici, soggetti privati aventi natura giuridica (imprese, enti, associazioni, istituti scolastici e di formazione, liberi professionisti…), comitati e gruppi informali attivi nel territorio.

Gli incontri per la progettazione

Le realtà interessate verranno invitate a partecipare ai 4 incontri di progettazione partecipata, insieme alla direzione della Società della Salute e a membri del Comitato di partecipazione e della Consulta del Terzo settore. Gli incontri del gruppo si svolgeranno nei giorni di Mercoledì 9, 16, 23 e 30 Marzo, dalle 17 alle 19, in presenza o con sedute online in base all’evoluzione dell’emergenza pandemica.

Copertura spese

Non è previsto alcun compenso per la partecipazione agli incontri. Per la realizzazione in forma sperimentale delle attività progettate sarà invece previsto un budget che l’organizzatore metterà a disposizione per la copertura delle spese operative.

Per partecipare al percorso di progettazione partecipata è sufficiente compilare il formulario. Le candidature presentate verranno accolte fino a domenica 27 febbraio 2022. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it o consultare il sito web.

Il Comitato di Partecipazione

“Il Comitato di Partecipazione della SdS Pistoiese prendendo parte al progetto dei “Cantieri della Salute” si propone di implementare e dare concreta opportunità di crescita e sviluppo alle esperienze di partecipazione, di relazione e rapporto tra cittadini, comunità sociale e le istituzioni e il sistema sanitario e sociosanitario locale – commenta la presidente del Comitato di partecipazione Carla Contini -. La nostra indicazione di operare nei confronti della parte più fragile della cittadinanza dal punto di vista sanitario e sociale è stata accolta e spero sia l'avvio di una risposta concreta a quella fascia di popolazione che in questi due lunghi e pesanti anni di pandemia ha sofferto e patito maggiormente, anche purtroppo rispetto ai servizi di assistenza sanitaria”.

La Consulta del terzo settore

“Crediamo fermamente che sia necessario e indispensabile coinvolgere i cittadini comuni, le associazione e chiunque sia interessato al corretto andamento relativo alle prestazioni di salute, intese in senso lato, per compiere scelte sentite e condivise e che, soprattutto, trovino applicazione - sottolinea Sandra Fabbri, presidente della Consulta del terzo settore -. Dare a chiunque sia interessato strumenti per compiere queste scelte, individuali o collettive, in maniera consapevole, deve essere la missione degli organismi come la Società della Salute, così come le strutture preposte alla sanità debbono avere dai cittadini informazioni che rivelino carenze e necessità di interventi che tutelino la salute, a tutti i livelli della società in cui si vive”.

Fonte: Società della Salute Pistoiese - Ufficio Stampa