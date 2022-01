Salvata escursionista infortunata nei monti di Prato

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina per soccorrere una escursionista che si era infortunata mentre percorreva il sentiero che dal parco di Galceti porta al rifugio del Monte Ferrato, nel comune di Prato.

Immediatamente è partita la richiesta di soccorso dai compagni di escursione della ragazza, e sul posto, oltre ad una squadra del distaccamento di Montemurlo si è portato anche il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dalla sede centrale, oltre al personale del 118 e del SAST.

Per il recupero si è reso necessario l’invio dell’elicottero VF Drago del nucleo di Arezzo, il quale è poi atterrato nel parco di Galceti dove la ragazza è stata presa in carico dall’equipaggio dell’ambulanza per il successivo trasporto all’ospedale di Prato.