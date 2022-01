Sindaco di Viareggio positivo al Covid: "Sto bene, lavoro a distanza"

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ha annunciato su Facebook la sua positività al coronavirus.

"Sono positivo - ha postato -. Dopo il tampone positivo di mia figlia e qualche giorno di isolamento volontario, ho fatto anch’io il tampone ed è risultato inesorabilmente positivo. Non è eccezionalità ormai: varianti e variantine imperversano da mesi anche se con meno virulenza delle precedenti ondate. I vaccini hanno fatto e fanno la differenza: io sono tra quelli che hanno tre dosi, quindi, per fortuna con pochi sintomi, attendo il decorso della malattia. Non c’è molto altro da dire o da fare: si lavora a distanza, quando c’è un po’ più di stanchezza si riposa. Nelle giornate come oggi, con il sole che sembra primavera e Mattarella di nuovo Presidente, noi per esempio ci siamo fatti le unghie".