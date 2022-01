Terme e campo da rugby di Gambassi: Lega all'attacco

Marco Manuelli (Capogruppo Lega), insieme agli altri Consiglieri comunali della Lega Salvini eletti nella lista Lega Salvini Premier-Fratelli d'Italia-Forza Italia (Francesca Chiaravalloti, Nicola Borri e Anna Maria Perazzo), fa il punto della situazione sull'attività svolta dal Gruppo consiliare gambassino sul territorio.

"Nell'ultima riunione del nostro Gruppo consiliare svoltasi alcuni giorni fa alla presenza del nostro consulente territoriale, Marco Cordone (per oltre 15 anni, Consigliere comunale di Gambassi Terme ed attualmente Consigliere Nazionale dell'ANCI), abbiamo fatto la quadra sulle principali questioni del terriorio gambassino che stiamo trattando. In primis c'è la demolizione dell'ex Cinema Teatro in piazza Di Vittorio per cui avevamo chiesto ripetutamente un sopralluogo prima della demolizione, sopralluogo che ci è sempre stato negato dal Sindaco

Poi, c'è la forte carenza di organico della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e le sue ripercussioni sul territorio della nostra cittadina termale; antecedentemente al 2018 e non da ora, la Lega ha sempre chiesto un forte aumento degli organici della Polizia locale e nella fattispecie, 170 unità, facendosi anche forte di una raccomandazione della Regione Toscana che indica la presenza di un vigile urbano ogni 1000 abitanti.

Inoltre, abbiamo portato all'attenzione del Consiglio la situazione della Strada Regionale Toscana 429 di vitale importanza per lo sviluppo delle nostre Comunità e le note criticità dello stabilimento termale di piazza Di Vittorio per cui è giacente da poco meno di due mesi e mezzo(67 giorni), un'interrogazione a risposta scritta, al Sindaco Paolo Campinoti a cui non è stata data ancora risposta, contravvenendo all'Art. 43 comma 3 del TUEL(Testo Unico degli Enti Locali) che prevede una risposta dello stesso Sindaco entro 30 giorni.

Infine, abbiamo evidenziato la questione del costruendo campo da rugby nell'area sportiva di Case Nuove che dovrebbe essere, a detta dell'attuale Sindaco, un fiore all'occhiello dell'Amministrazione,problema uscito allo scoperto nel corrente mese di gennaio senza che il Consiglio comunale ne fosse stato informato per cui lo scorso 30 dicembre sarebbe stato sciolto il contratto di appalto con l'azienda che stava realzzando l'opera, per problematiche di sicurezza e scarsa chiarezza per quanto riguarda i tempi di ultimazione del cantiere, con i lavori sospesi dallo scorso 1° giugno e con concrete possibilità che l'Ente di via Garibaldi, possa perdere il finanziamento di circa 200.000 euro, stanziato dalla Città Metropolitana di Firenze nel 2019 (sul tema, alcuni giorni fa, abbiamo presentato un'interrogazione urgente)".

E continua il Capogruppo dei Consiglieri leghisti: "Noi, tenendo conto delle indicazioni consigliateci dal nostro esperto Marco Cordone, pur essendo all'opposizione, siamo per formazione, rispettosi del lavoro che la Giunta gambassina cerca di portare avanti ma pretendiamo lo stesso rispetto per il nostro lavoro perché, pandemia a parte, non è possibile che dopo 67 giorni non sia stata data ancora risposta ad un'interrogazione e che non si debba essere informati su decisioni importanti prese dalla maggioranza che governa la cittadina termale della Valdelsa fiorentina, le quali spesso apprendiamo dai Media locali. Probabilmente quello che dico potrebbe essere considerato banale ma anche noi siamo eletti dai cittadini e bisogna che qualcosa nel rapporto tra maggioranza e opposizione cambi perché altrimenti sarà falsato quel giusto equilibrio di rapporti istituzionali che ci dovrebbe essere tra Maggioranza ed Opposizione".

Fonte: Ufficio Stampa