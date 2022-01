Basket femminile, trasferta col botto per l'Abc nel nuovo anno

Nonostante le assenze e il lungo stop tra sosta e rinvii vari, inizia nel migliore dei modi il 2022 del Basket Castelfiorentino che espugna il parquet del Pistoia Basket Junior per 55-67 nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di serie C.

Pur soltanto in otto a referto, compreso il nuovo innesto Lucrezia Malquori arrivata in settimana da Empoli, le ragazze di coach Jacopo Giusti hanno dato vita ad un’ottima prestazione, improntata su intensità e carattere, che ha permesso di bissare la vittoria conquistata all’andata e portare a casa il secondo acuto stagionale.

Una gara che fin dalla vigilia si sapeva fosse molto importante, sia per riprendere il ritmo partita sia per i due punti in palio, e che infatti le gialloblu hanno subito indirizzato. Con Banchelli sugli scudi con 22 punti realizzati, e con una difesa subito aggressiva, la truppa castellana ha preso il controllo del match nella prima frazione per poi amministrare sempre il vantaggio. Con ottime percentuali dalla lunga distanze e tanti contropiedi, le gialloblu sono andate all’intervallo sul +10 (25-35) e nella ripresa hanno rispedito al mittente i tentativi locali di rimettere tutto in discussione toccando il 40-54 al 30′. Nell’ultimo quarto, nonostante i problemi di falli che hanno limitato ancor più le già ridotte rotazioni (Aramini e Andries fuori per raggiunto limite), le gialloblu hanno tenuto saldo il controllo toccando anche il +20 e portando a casa due punti che concorrono a dare entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione.

PISTOIA BASKET JUNIOR – BASKET CASTELFIORENTINO 55-67

Parziali: 11-19, 23-35 (12-16), 40-54 (17-19), 55-67 (15-13)

Tabellino: Banchelli 22, Calugi 10, Caparrini 7, Aramini 6, De Felice 4, Lucchesi 6, Malquori 12, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino