In ospedale positivo al Covid rifiuta mascherina e l'area dedicata, poi picchia infermiere

Portato al pronto soccorso per accertamenti urgenti, e positivo al Covid-19, ha aggredito un infermiere che gli intimava di rispettare le norme anticontagio. È accaduto la notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, all'ospedale San Luca di Lucca. L'uomo, un sessantenne, è giunto in pronto soccorso per accertamenti urgenti e già prima del suo arrivo sarebbe stata accertata la positività al Covid. Il protocollo prevede che fosse assistito nell'area Covid, ma l'uomo si sarebbe opposto, rifiutando anche di indossare la mascherina. Questo il motivo della successiva discussione con i personale sanitario, fino a che avrebbe afferrato per il collo un infermiere che lo invitava a rispettare le norme anti contagio. Questo quanto riporta il quotidiano La Nazione che ha dato la notizia. Sul posto è quindi intervenuta a polizia. Per lui è scattata una denuncia per lesioni e violenza a incaricati di pubblico servizio.