Incendio devasta casa in Lucchesia, grave 51enne

Gravi ustioni per una 51enne dopo l'incendio che ha distrutto in parte la sua abitazione nel comune di Pescaglia, in Lucchesia. L'incendio è divampato nella frazione di Pascoso. La donna è stata trasferita al centro grandi ustionati di Genova, il compagno in condizioni migliori di salute è al San Luca di Lucca. L'incendio potrebbe essere partito dal caminetto ma gli accertamenti sono in corso. Il fuoco ha invaso la casa in piena notte, mentre la coppia dormiva. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri di Piegaio ed il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti. Le fiamme hanno lambito anche una abitazione vicina.