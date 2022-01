Legnano ribalta le sorti del match con Use Gross

Basterebbero i numeri per raccontare questa partita: il 32-9 della seconda frazione col più 26 all’intervallo ed il 4-39 con cui Legnano la ribalta incredibilmente andando poi a vincere per 60-70 al Pala Sammontana. Anche se nel basket può succedere di tutto, viene da chiedersi come sia possibile un simile rovescio e la domanda è più che lecita.

Di risposte, probabilmente, ce ne sono più di una. Di base c’è ovviamente da tenere conto dei valori tecnici di Legnano che, dopo l’intervallo, riesce a lasciare nello spogliatoio l’eccessivo nervosismo della prima metà di gara entrando in campo con una faccia del tutto diversa e giocando come sa, ma è anche vero che questo non può bastare a spiegare un simile cambio di situazione.

La Computer Gross sparisce infatti dal campo e getta letteralmente alle ortiche una partita che a metà era sul più 26. Certo, le assenze di Berti, Sesoldi e Giannone pesano e devono essere tenute in considerazione, ma anche questo non può giustificare un simile spettacolo.

Per i biancorossi è la settima sconfitta nelle ultime otto ed ora è fondamentale fare quadrato e cercare di superare un ko che rischia di pesare molto più dal punto di vista psicologico che da quello della classifica. Già mercoledi nel recupero di Alba se ne saprà qualcosa.

Antonini e Cepic danno il via alle ostilità e la gara viaggia in equilibrio fino sostanzialmente a tutta la prima frazione che si chiude sul 17-14 con la tripla di Guerra. Il secondo parziale è forse il migliore giocato quest’anno dai biancorossi.

Finirà 32-9 e basta questo a spiegare come i biancorossi difendano in modo perfetto facendo innervosire Legnano e, trascinati da Guerra (per lui 20 punti all’intervallo), giochino un basket divertente e soprattutto produttivo. Si sa che la gara sarà ancora lunga ma quel 49-23 col quale le squadre vanno all’intervallo autorizza a restare relativamente tranquilli.

Facile immaginare che coach Corbinelli abbia detto ai suoi di non mollare specie nei primi minuti, ma così non è. Legnano diventa padrona del campo con cinque giocatori che il coach tiene dentro praticamente per tutta la terza frazione, inizia con un 3-11 concedendo il primo canestro dopo metà tempino e, dopo il passaggio al 30’ sul 53-51, arriva addirittura ad un parziale di 4-39. Il sorpasso è a firma Casini-Terenzi e, da quel momento, Legnano non molla più la presa.

La Computer Gross, ad onor del vero, prova in qualche modo a restare in partita ma nel finale, l’ultima, flebile speranze di tornare sul meno 3, si ferma sul ferro con la tripla di Balducci. Legnano vince 60-70 la più incredibile delle partite.

USE COMPUTER GROSS - 3G ELECTRONICS LEGNANO 60-70

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi ne, Guerra 22, Balducci, Digno 8, Torrigiani 6, Giannone ne, Landi, Antonini 8, De Leone 8, Restelli 10. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

3G ELECTRONICS LEGNANO

Casini 17, Bassani ne, Marino, Fattori 5, Terenzi 18, Cepic 16, Leardini 10, Roveda 4, Pisoni ne, Ferrario ne, Solaroli. All. Eliantonio (ass. Giglietti/Saini)

Arbitri: Rezzoagli di Rapallo e Giovagnini di Torino

Parziali: 17-14, 49-23 (32-9), 53-51 (4-28), 60-70 (7-19)

Le statistiche della partita: https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_a_1678/ita3_a/x2122

Fonte: Use Basket Empoli