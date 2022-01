Il vescovo Andrea Migliavacca con tutto il presbiterio, i religiosi e le religiose e tutta la comunità diocesana sono uniti nel cordoglio per la morte di monsignor Morello Morelli. Aveva 82 anni. Per 10 anni vicario generale della diocesi di San Miniato, era nato a Lari il 12 novembre 1939.

Ordinato sacerdote il 29 giugno 1962, è stato per 28 anni abate a Capannoli e in seguito parroco della Collegiata di S. Lorenzo di Santa Croce sull'Arno per 6 anni.

Nominato vicario generale dal vescovo Fausto Tardelli nel 2011, monsignor Morelli ha guidato per un anno la diocesi come amministratore diocesano durante la sede vacante. Raffinato biblista, è stato l'autore delle lectio bibliche utilizzate per le catechesi diocesane.

Morello Morelli è stato presidente della Fondazione Madonna del Soccorso che gestisce la Casa di Riposo e l'Asilo Sant'Anna di Orentano. Per questo lo ricorda con affetto anche il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti: "In questa sua veste erano state tante le occasioni di confronto trovando sempre una forte sensibilità ed attenzione al dialogo, pronta alla ricerca delle soluzioni migliori per i più deboli. Se oggi sia l'asilo che la casa di risposo sono due punti di riferimento importanti per il nostro territorio lo dobbiamo anche alla sua opera ed impulso. Mi unisco al dolore dei suoi familiari, della Diocesi e della Fondazione Madonna del Soccorso".

Fonte: Diocesi di San Miniato