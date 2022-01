Pm10, 5 giorni senza fuochi all'aperto a Santa Croce

Da ieri, sabato 29 gennaio, a Santa Croce sull'Arno è in vigore l'ultima ordinanza del sindaco Giulia Deidda in merito alle emissioni di pm10. Dopo gli ultimi rilevamenti della centralina Arpat in zona Coop, è stato disposto "il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro a partire dal giorno 29.01.2022 e fino al giorno 02.02.2022 per un totale di 5 giorni". Anche in questo caso la popolazione è stata invitata "alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati di trasporto e all'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale".