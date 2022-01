Pnrr, sette nuovi webinar sul bando borghi storici

Parte martedì 1° febbraio “Per le vie del borgo”, una nuova iniziativa di Anci Toscana a supporto dei Comuni interessati a partecipare al bando del Pnrr che riguarda i borghi storici. Dopo la grandissima partecipazione al webinar del 18 gennaio scorso, accogliendo le sollecitazioni dei partecipanti e le risposte al breve questionario inviato, si terranno sette appuntamenti tematici on line, per approfondire alcune tematiche chiave ed avere strumenti, nuove prospettive e assistenza tecnica sui progetti. I Comuni interessati devono presentare le domande per ottenere i finanziamenti entro il prossimo 15 marzo: tempi stretti che rendono particolarmente urgente capire come partecipare, vista anche la complessità delle procedure: da qui il nuovo ciclo di incontri.

Il webinar del 1° febbraio sarà su “Il partenariato pubblico privato”; il 3 febbraio il tema sarà “Strumenti e risorse in campo di accoglienza e valorizzazione turistica dei territori”; l’8 febbraio “”Engagement della comunità: percorsi e patti di collaborazione”; il 10 febbraio “Buone pratiche digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali e paesaggistici”; il 15 febbraio “Valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali: suggestioni e pratiche innovative”; il 17 febbraio “Valorizzazione delle produzioni locali legate al cibo”; il 22 febbraio “La compilazione del formulario”.

Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 14.30 alle 15.30. Per iscrizioni cliccare qui

Fonte: ANCI Toscana