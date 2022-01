Ritiro dei rifiuti covid, Baldi (M5S): "Sacchi non vengono ritirati. Fallimento su tutti i fronti"

Il giorno 11 gennaio il Governatore Giani emanava una nuova ordinanza per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti covid. Via ai sacchi rossi e prelievo più puntuale e snello. Sarebbe tutto bello se questo nuovo sistema avesse funzionato ma così non è stato, affatto. I rifiuti non vengono ritirati e giacciono per le strade per settimane intere.

Personalmente ho potuto sperimentare il fallimento di questa nuova raccolta. I rifiuti covid prodotti dalla mia famiglia, imballati con cura e segnalati con nastro adesivo sopra avente la dicitura COVID, in tre settimane di ritiro non sono stati MAI ritirati. L’ultimo ritiro era predisposto per lo scorso giovedì. Ad oggi, domenica, i sacchi sono ancora li. Intanto aumentano.

Ho contattato più volte il servizio dedicato proprio al ritiro dei sacchi covid ma neanche loro hanno saputo aiutarmi. Mi sono offerta di portarli io in Via del Castelluccio ma non va bene neanche questo. Intanto i sacchi rimangono li, in balia di talpe ed altri animali. Rifaccio i sacchi, morsi dagli animali nottetempo, fiduciosa che vengano ritirati ma niente, sono sempre li.

Il fallimento della gestione della pandemia da parte della regione toscana e del governatore Giani è sotto gli occhi di tutti. Siamo ormai allo sbando con la quasi impossibilità di fissare un tampone per il giorno successivo (con l’evidente perdita di scuola dei ragazzi o di lavoro degli adulti), ritardi immani nella spedizione agli utenti della documentazione dell’ufficio igiene, le scuole nel caos perché non sanno esattamente a quale direttiva rifarsi quando si trovano con un caso covid in classe.

Ed ora la gestione dei rifiuti. Un fallimento su tutti i fronti. Chissà se il governatore Giani si starà rendendo conto del caos che vivono i cittadini della sua regione. Ma, si sa, quando si vive una spanna sopra gli altri, totalmente distaccati dalla realtà determinate cose non si notano.

Anna Baldi - MoVimento 5 Stelle