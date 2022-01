Di più era impossibile fare. Sul campo del Geas Sesto, la Scotti perde per 79-66 ed è una sconfitta che era da mettere in conto. L'Use Rosa, infatti, decide di giocare nonostante cinque casi di Covid (Bocchetti, Narviciute, Baldelli, Lucchesini e Stoickhova) e si presenta in Lombardia con solo otto giocatrici accusando poi, nella terza frazione, anche l'infortunio di Williams che comunque stringe i denti e conclude i quaranta minuti. Nonostante la situazione, le biancorosse reggono a lungo il confronto ed escono dal campo a testa alta giocando la loro onesta partita. Sicuramente da applausi tutte le ragazze che hanno fatto la cosa più importante: onorare la maglia.

Coach Cioni lancia in quintetto Ruffini e Jeune trova il primo canestro della serata per il 2-3. La Scotti gioca bene (di Williams l'8-10) e c'è subito spazio per le giovani Antonini ed Aramini (per quest'ultima è il debutto in campionato). Alla prima sirena siamo 17-10 ed in avvio di seconda la squadra di casa inizia con un parziale di 7-0 ma, dopo il timeout chiesto da coach Cioni, arrivano i primi canestri biancorossi con un gioco da 3 punti di Williams ed una bomba da lontanissimo di Rembisewska. Sulla scena sale a quel punto Jeune che si mette praticamente a segnare da ogni angolo del campo firmando il vantaggio sul 27-29, servendo Williams per il 27-31 e mettendo poi a segno il 27-34, massimo vantaggio.

All'intervallo siamo 36-36 ed alla ripresa Williams ha di nuovo un problema alla caviglia e deve uscire dal campo. Geas, inevitabilmente, allunga nel punteggio (46-39) mentre la lunga americana, con Rembiszewska a tre falli, deve stringere i denti e, pur zoppicando, tornare sul parquet. Manetti appoggia il 47-43 ed al 30' siamo 56-51. La solita Jeune mette il 56-54 ma a quel punto arriva un 12-0 che obbliga coach Cioni al timeout per provare a fermare, per quanto possibile, le avversarie. Williams e Ruffini per il 70-58 ma la fatica inizia inevitabilmente a farsi sentire sulle gambe e piano piano, nonostante le biancorosse non mollino mai, le lombarde vanno a vincere per 79-66.



79-66

ALLIANZ GEAS SESTO

Dotto 1, Raca 10, Fietta5, Ramon ne, Crudo 7, Merisio ne, Graves 13, Panzera 11, Valli, Trucco 6, Ercoli, Gwathmey 2. All. Zanotti (ass. Petitto/Gargantini)



USE ROSA SCOTTI

Jeune 31, Ruffini 4, Aramini, Williams 15, Ravelli 3, Manetti 2, Antonini, Rembiszewska 11. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Arbitri: Pecorella di Trani, De Biase di Udine e Pallaoro di Trento

Parziali: 17-10, 36-36 (19-26), 56-51 (20-15), 79-66 (23-15)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa