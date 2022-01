Abc, i risultati del settore giovanile

Di seguito i risultati delle giovanili Abc di Castelfiorentino.

Under 13 Silver

Rientro col botto per gli Under 13 che nel primo match della seconda fase si impongono sul Dlf Firenze per 131-21. Gara a senso unico e subito indirizzata fin dalla prima frazione, con i gialloblu bravi a mantenere alte intensità e concentrazione per tutti i quaranta minuti.

Prossimo impegno sabato 5 febbraio alle ore 15.30 al PalaBetti contro la Laurenziana.

ABC CASTELFIORENTINO – DLF FIRENZE 131-21

Parziali: 31-4, 32-12, 33-1, 35-4

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Consiglio, Barnini, Fedeli, Simoncini, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.



Under 14 Elite

Prosegue anche nel 2022 l’imbattibilità dell’Under 14 che nella prima giornata del girone di ritorno espugna il parquet dello Scuola Basket Arezzo per 40-93. Con Zecchi sugli scudi con 28 punti realizzati, i gialloblu hanno preso il controllo già nella prima frazione per poi scavare il solco nel secondo quarto e andare all’intervallo sul 25-49. Così, nella ripresa, è bastato amministrare.

Prossimo impegno domenica 6 febbraio alle ore 9.30 al PalaBetti contro il Cus Firenze.

SBA AREZZO – ABC CASTELFIORENTINO 40-93

Parziali: 15-23, 10-26, 8-19, 7-25

Tabellino: Garbetti 7, Crisafi 6, Agbegninou 9, Baldi 8, Zecchi 28, Matteini 1, Bonora 2, Bini 9, Bufalini 13, Fedeli 2, Poggesi 6, Rosi 2. All. Mostardi. Ass. Cantini.



Under 15 Eccellenza

Non accenna a frenarsi la corsa dell’Under 15, che prosegue la cavalcata in testa alla classifica espugnando il PalaFilarete dell’Olimpia Legnaia per 57-74. Una gara che i gialloblu hanno deciso nella prima parte, piazzando due pesanti break nelle prime due frazioni che sono valsi il 20-44 al riposo lungo. Così al rientro, nonostante i tentativi fiorentini di riaprire i giochi, la truppa castellana non si è lasciata sorprendere difendendo il vantaggio fino allo scadere.

Prossimo impegno sabato 5 febbraio alle ore 18 al PalaBetti contro la Laurenziana.

OLIMPIA LEGNAIA – ABC CASTELFIORENTINO 57-74

Parziali: 6-16, 14-28, 16-12, 21-18

Tabellino: Ticciati 16, Zecchi 13, Carzoli, Grassi 2, Bufalini 4, Filomeno 17, Vallerani 9, Niccolini 5, Casadei 4, Agbegninou, Leti 4. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.



Under 16 Silver

Ottimo ritorno sul parquet per l’Under 16 che al PalaBetti chiude la pratica Montesport sul 95-38. Gara di fatto mai in discussione, con i primi due quarti già decisivi: al riposo lungo, infatti, il tabellone segnava 51-15. Nella ripresa nessuno scossone, spazio a tutti e ottima gestione fino al quarantesimo.

Prossimo impegno domenica alle ore 11.30 al PalaBetti per lo scontro al vertice contro la capolista Virtus Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET MONTESPORT 95-38

Parziali: 25-7, 26-8, 25-13, 19-10

Tabellino: Lilli 18, Rosi 24, Ticciati 5, Damiani 12, Bartolini 10, Marchetti 1, Niccolini 8, Merlini 3, Vallerani 4, Viviani 9, Bernardoni 1, Vefa. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.



Under 17 Femminile

Niente da fare, invece, per l’Under 17 Femminile che si è arresa a Empoli sul parquet dell’Use Rosa per 109-26. Una sconfitta messa in preventivo visto il valore delle padrone di casa, nonostante una gara in cui le gialloblu hanno mostrato grinta e carattere provando fino allo scadere a contrastare la formazione empolese.

Prossimo impegno sabato alle ore 18.30 al PalaGilardetti contro un’altra delle big, il Cmb Valdarno.

USE BASKET ROSA – BASKET CASTELFIORENTINO 109-26

Fonte: Abc - Ufficio stampa