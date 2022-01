Aeroporto di Firenze: scoperti 1,4 milioni di euro non dichiarati nel 2021

Nell’anno appena concluso la cooperazione tra i funzionari ADM in servizio presso la SOT Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze e la Guardia di Finanza, ha consentito di conseguire importanti risultati in particolare nel contrasto alla movimentazione illecita di denaro contante e nella lotta al traffico di stupefacenti sebbene l’operatività dello scalo fiorentino sia stata notevolmente ridotta a causa dell’emergenza da Covid-19 e per una chiusura bimestrale dovuta a lavori di manutenzione della pista.

Nell’ambito della normativa valutaria sono state contestate 99 violazioni relative a somme rinvenute per un totale di circa 1,4 milioni di euro che hanno comportato sanzioni amministrative per oltre 50 mila euro.

Sono stati effettuati controlli a passeggeri per movimentazioni di denaro di circa 4,3 milioni di euro anche se sotto la soglia dei 10 mila euro prevista dalla normativa valutaria per l’obbligatorietà della dichiarazione.

Sempre in ambito valutario, sono state presentate 71 dichiarazioni di valuta per un importo di quasi 1,2 milioni di euro in entrata e di oltre 240 mila euro in uscita.

Tutti i dati evidenziano un forte incremento rispetto all’esercizio precedente segnando un +68% relativamente al numero di violazioni elevate (nel 2020 erano state 59 a fronte delle 99 del 2021) e un +32% relativamente alle somme di denaro (nel 2020 circa 1 milione di euro a fronte di 1,4 milioni del 2021) col valore delle sanzioni di fatto quasi triplicato marcando un +178% (nel 2020 circa 18 mila euro a fronte degli oltre 50 mila del 2021).