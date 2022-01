Altopascio, ultimi posti disponibili per il servizio gratuito di pre-scuola

Servizio gratuito di pre-scuola ad Altopascio: riaperte le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano, il Comune di Altopascio ha nuovamente aperto i termini per presentare la domanda di iscrizione al pre-scuola nelle scuole elementari del territorio. Si tratta di un servizio svolto all’interno dei plessi dal personale scolastico che apre le porte delle scuole prima dell’orario di inizio delle lezioni per consentire ai genitori una migliore e più semplice organizzazione quotidiana.

C’è tempo fino al 5 febbraio per presentare la domanda, corredata dalla documentazione che giustifica la richiesta del servizio. Le domande devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il modulo che si trova a questo link:https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/scuola/servizio-pre-scuola/, mentre la documentazione giustificativa di entrambi i genitori deve essere inviata in un unico file PDF all’indirizzo servizi.educativi.altopascio@gmail.com.

I posti disponibili sono complessivamente 26, così suddivisi: 6 ad Altopascio, 2 a Badia Pozzeveri, 2 a Marginone e 14 a Spianate. Ai fini della graduatoria, farà fede l’ordine di arrivo della documentazione: in mancanza della domanda o dei giustificativi, la richiesta sarà considerata nulla.

Per eventuali, ulteriori informazioni: Ufficio scuola e servizi educativi, 0583/216353; 0583/216907; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it; serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Ufficio Stampa