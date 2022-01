Aou Senese, Serena Beccaluva nuova direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche

La dottoressa Serena Beccaluva è stata nominata nuova direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, a partire dal 1° febbraio. Beccaluva ha avuto un’esperienza importante maturata all’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi dal 1980 al 31 ottobre 2021, dirigendo negli anni la UOP Assistenza Infermieristica Cure Intensive ed Attività Chirurgica, il Servizio Infermieristico Ostetrico aziendale e il Coordinamento Percorsi Oncologici. Dal 1° novembre 2021 è direttrice della UOC Sviluppo delle risorse professionali e dei percorsi assistenziali dell’Aou Senese, e dal 1° febbraio sarà anche direttrice ad interim della UOC Gestione operativa e monitoraggio delle risorse professionali, unità situate entrambe sotto lo stesso Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche. «Sono onorata di avere avuto l’opportunità di iniziare questa esperienza professionale nell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese – afferma la dottoressa Beccaluva -. Il Santa Maria alle Scotte garantisce una risposta sanitaria essenziale per i cittadini senesi ed è un punto di riferimento regionale e nazionale per percorsi clinici e diagnostici di eccellenza. Il corpo professionale infermieristico, ostetrico e del personale di supporto all’assistenza, opera con grande impegno, professionalità e passione. Insieme abbiamo obiettivi ambiziosi da perseguire, che mirano al miglioramento dei modelli organizzativi, della qualità dell’assistenza ed allo sviluppo professionale. Metterò al servizio della nostra Azienda la mia dedizione e l’esperienza pluriennale di direzione del comparto infermieristico e ostetrico – conclude la neo direttrice del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche - affinché questi obiettivi possano essere raggiunti e, soprattutto, farò leva sullo spirito di squadra, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle professionalità interne».

Dal 1° febbraio sarà quindi in pensione la dottoressa Emanuela Senesi, che ha diretto il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. «Ringraziamo la dottoressa Senesi – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese – per il suo impegno con il quale ha diretto in questo ospedale il Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche, settore fondamentale del nostro ospedale. Contestualmente diamo il benvenuto ufficiale alla dottoressa Beccaluva per il suo nuovo incarico, che sarà strategico per il futuro della nostra Azienda nel mondo infermieristico ed ostetrico».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa