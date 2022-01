Caro bollette, Tozzi (Gruppo Misto): "Osservatorio regionale sui maxi costi nasce in ritardo"

“Famiglie e imprese sono in ginocchio per il caro energia e il caro prezzi e il presidente di Regione che fa? Istituisce un 'osservatorio sui maxi costi', rispondendo alla necessità di scelte politiche concrete e impellenti con l’elaborazione dati. Non ho parole. Primo, per l'errata tempistica: avremmo già dovuto avere in mano questi dati, si chiama programmazione. E lanciare soltanto ora questo strumento, invece, contraddice l'esigenza di aver già approntato possibili soluzioni al problema. Insomma, siamo in ritardo come al solito. Secondo, perché ancora non si è capito che il tempo delle narrazioni e dell'infinita teorizzazione è finito: quali interventi di politica energetica regionale si ritiene dover mettere in campo nel breve e medio-lungo termine? La Giunta ha una strategia energetica solida, o quantomeno una strategia, visto che non ne ha avuta alcuna per decenni?”. E' quanto dichiara la consigliera del gruppo misto Elisa Tozzi, circa la creazione di un 'osservatorio sui maxi costi' delle bollette annunciata dal presidente Eugenio Giani.

“Quanto all'operatività dell'osservatorio – aggiunge la Tozzi - mi piacerebbe sapere quali siano le tempistiche per la 'messa a terra' di questo indispensabile consesso di analisti di dati Irpet, perchè non vorrei che gran parte delle imprese toscane fossero già state liquidate, quando l'osservatorio andrà a regime”.