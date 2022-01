Convocati Consiglio della Città metropolitana

La Vice Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Brenda Barnini, ha convocato il Consiglio Metropolitano mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 9.30, nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi, in modalità mista presenza e videoconferenza.

All'ordine dei lavori una variazione al Documento unico di programmazione 2022-2024; i lavori sulla Sr 429; l'adesione della Metrocittà Firenze alla Fondazione Teatro della Toscana in qualità di partecipante sostenitore; la concessione di contributi a fondazioni culturali per l'anno 2022. Presentate e in discussione anche due mozioni: dei consiglieri Enrico Carpini e Lorenzo Falchi (Territori beni comuni) sui progetti legati al Pnrr di competenza della Città Metropolitana; del gruppo consiliare Centrodestra per il cambiamento sull'ampliamento dell'aeroporto di Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze