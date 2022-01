Coronavirus Toscana, 4.109 contagi

Contagi 31 gennaio

I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.109 su 31.951 test di cui 19.072 tamponi molecolari e 12.879 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,86% (62,7% sulle prime diagnosi). Calano di circa la metà i contagi rispetto a ieri, così come i test processati. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono a quota 8.206.676.

Questi i primi dati della giornata di oggi, diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani nel report quotidiano. A breve il bollettino completo.