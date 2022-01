Disabilità, in Consiglio Comunale il regolamento del laboratorio comunale per l’accessibilità

Approda domani, martedì 1 febbraio, in Consiglio comunale la discussione sulla proposta di approvazione del Regolamento del Laboratorio comunale per l’Accessibilità. Il documento arriva alla sua fase finale a seguito di un percorso elaborato dalla Seconda Commissione Permanente del Consiglio Comunale che è iniziato nel mese di settembre 2021.

«Un grande passo avanti per la città di Pisa - commenta l’assessore alla disabilità Sandra Munno -. Con l’approvazione del Regolamento si crea una nuova struttura di natura consultiva, il Laboratorio per l’accessibilità composta dal Garante dei Diritti e dalle associazioni che operano nella disabilità. La nuova struttura costituirà uno strumento prezioso di collaborazione tra amministratori e portatori di interesse, che contribuirà a definire gli indirizzi culturali ed operativi del Piano per l’Accessibilità, supportando e coordinando la programmazione e l’attuazione di tutta l’azione amministrativa che è finalizzata a garantire l’accessibilità a edifici, spazi, beni e servizi pubblici. Come era nella nostra idea che abbiamo presentato fin dall’inizio, al tavolo della Commissione, il regolamento dovrà risultare uno strumento snello per far sì che le funzioni di questo nuovo organismo siano veramente efficaci per gli interventi e in generale le politiche per la disabilità attuate sul territorio».

«Il Regolamento - prosegue Munno - rappresenta un grande risultatto di cui siamo davvero orgogliosi come Amministrazione: certo, come tutte le novità ci sarà bisogno di un periodo per divenire esecutivo, occorrerà nominare il coordinatore del tavolo e selezionare le associazioni in base si requisiti richiesti, ma mi auguro che questo organo consultivo possa rappresentare sempre più un punto di riferimento per rendere la città di Pisa sempre più accessibile e inclusiva»

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa