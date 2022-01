Ecco la 'road map' per il nuovo Polo scolastico Stagi-Don Lazzeri di Pietrasanta

Bando di gara per la progettazione del nuovo polo scolastico “Stagi-Don Lazzeri” di Pietrasanta entro 3 mesi (quindi fine aprile); poi 6 mesi di tempo per l’elaborazione del progetto definitivo; bando di gara d’appalto tra fine ottobre e novembre da formalizzare entro il 31 dicembre 2022 per poter partire con il cantiere della nuova scuola all’inizio di giugno 2023.

E’ questo l’orizzonte temporale indicato dall’arch. Francesca Lazzari, dirigente della Provincia di Lucca per il settore edilizia scolastica, nell’incontro sulla piattaforma Meet svoltosi stamani (lunedì 31 gennaio 2022) alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia Luca Menesini, del vicepresidente dell’ente Nicola Conti, del dirigente scolastico Germano Cipolletta, di alcuni docenti della scuola e di un folto gruppo di studenti.

Le tempistiche indicate dalla Provincia sono stimate e il cronoprogramma indicato potrebbe subire variazioni come spesso succede in caso di progetti di rilievo, ma va tenuto conto che nel bando di gara di appalto sarà compresa anche la progettazione esecutiva, mentre Palazzo Ducale, proprio per cercare di accelerare i tempi, chiederà formalmente al Governo di concerto con l’UPI (Unione Province Italiane) di prorogare la procedura di gara semplificata per gli enti pubblici per l’edilizia scolastica, scaduta lo scorso 31 dicembre.

“Quest’ultimo è un aspetto non secondario – afferma il presidente Menesini – perché le procedure semplificate consentono un iter più agile in termini di adempimenti burocratici e tecnici. E’ una richiesta che faremo con forza al Governo perché ci consentirebbe di velocizzare l’immane lavoro che stiamo facendo sull’edilizia scolastica in tutto il territorio provinciale. E anche l’avveniristico progetto del nuovo Stagi-Don Lazzari, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 16 milioni di euro, ne trarrebbe sicuramente beneficio”.

Soddisfatto il neopresidente della Provincia Nicola Conti. “Con oggi – commenta – è partito un importante lavoro di confronto con il tavolo tecnico-politico sul progetto del nuovo polo scolastico artistico di Pietrasanta. Un progetto che ci sta molto a cuore: prevede un edificio caratterizzato dall'impiego di tecnologie costruttive fortemente innovative, materiali ecologici con un ridotto consumo energetico; un edifico pubblico che si porrà in stretta connessione con la città integrandosi con le sue funzioni e il tessuto urbano. L’apporto dei docenti tecnici, del dirigente scolastico e anche degli studenti ci consentirà di costruire una scuola su misura di chi la frequenta quotidianamente”.

Ricordiamo che il concept progettuale elaborato dalla Provincia prevede un Polo scolastico inteso come un’area aperta ai cittadini, caratterizzata da spazi al piano terra che siano utilizzabili oltre che per laboratori anche per attività extrascolastiche. E poi uno spazio al piano primo che aiuti la 'distribuzione' degli studenti nei vari blocchi in cui si articola il complesso, ciascuno dedicato ad un corso di studi per i quali si prevedono 20 classi per l'Istituto Artistico e 20 classi per i corsi del Don Lazzeri con annessi laboratori specialistici, separati ma strettamente correlati e integrati fra loro, un auditorium e una biblioteca.

Dal canto suo il dirigente scolastico Cipolletta ha chiesto “attenzione e sensibilità” alla Provincia di Lucca sia sotto il profilo tecnico-progettuale che politico. “Siamo una scuola con una storia e un prestigio – ha dichiarato – un istituto d’arte di una importante città d’arte internazionale come Pietrasanta. E quindi la nostra ambizione, oltre ad essere una scuola rappresentativa e di eccellenza, è anche di diventare una sorta di biglietto da visita della realtà didattica e artistica Pietrasantina. Ho chiesto alla Provincia che mi venga inviato un cronoprogramma scritto con le tempistiche dell’iter almeno fino all’affidamento dell’appalto. Il presidente e il dirigente tecnico si sono impegnati a fornirmelo”.

I lavori di costruzione del nuovo Polo scolastico Stagi-Don Lazzeri sono stimati in 2 anni. Quindi se l’avvio del cantiere ci sarà nel giugno 2023 si può ipotizzare la conclusione dell’intervento nell’estate del 2025.

Fonte: Ufficio Stampa