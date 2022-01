Edilizia, Mazzetti (FI): “No a vincolo su cessione credito, servono alternative"

“Siamo al lavoro perché il governo ascolti le preoccupazioni delle mondo dell’impresa e torni indietro valutando alternative migliori” assicura la Deputata pratese di Forza Italia Erica Mazzetti in merito al vincolo sulla cessione del credito del Superbonus.

“Come tutti gli operatori del settore, con cui ci confrontiamo quotidianamente, siamo rimasti stupiti di questo cambio in corso d’opera, per altro senza una seria riflessione sulle cause e i numeri delle truffe e soprattutto sugli effetti di un provvedimento simile: si rischiano blocchi sui cantieri già avviati e contenzioni, incertezze su quelli nuovi e soprattutto una generale sfiducia nel mondo delle costruzioni che, proprio a partire da queste misure, ha ritrovato un dinamismo incredibile. Il vincolo sulla cessione del credito non ha alcun senso – ribadisce e indica come soluzioni – introdurre degli strumenti per verificare la qualità e l’operatività delle aziende, potenziare gli strumenti di vigilanza sulle operazioni e ancora, per quanto riguarda le cessioni del credito, limitarle, dopo la prima, ad altri operatori finanziari. Il governo Draghi, che abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo, ha dimostrato di saper ascoltare le ragioni delle imprese e faremo di tutto perché sia così anche questa volta: le aziende italiane hanno bisogno di certezze e chi si comporta bene non deve essere punito per i pochi che infrangono le regole” conclude Mazzetti.

Fonte: Ufficio Stampa