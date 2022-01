Firenze, oltre 60.000 utenti hanno conferito rifiuti agli Ecofurgoni

Nel capoluogo toscano è sempre più semplice il conferimento di tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere portati alle postazioni stradali e neppure al servizio di raccolta ‘porta a porta’: dallo scorso anno, infatti, sono saliti a 16 gli appuntamenti settimanali con gli Ecofurgoni di Alia Servizi Ambientali SpA, mezzi attrezzati e presidiati attivi in occasione dei mercati rionali secondo calendario che garantiscono ai cittadini un servizio quasi “ a domicilio”.

Nel 2021 ottimi i risultati del servizio a seguito del potenziamento dei punti attivi sul territorio; sono stati 60.500 i fiorentini che hanno conferito gratuitamente diverse tipologie di rifiuti, quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente, in cui le presenze erano ferme a 33.000, complice anche lo stop dovuto all’emergenza pandemica. Gli Ecofurgoni permettono un presidio costante e capillare del territorio, visto che sono presenti in ogni Quartiere cittadino, in orario mattutino e pomeridiano, dal lunedì al sabato secondo calendario ed offrono la possibilità agli utenti di gestire correttamente rifiuti, prodotti nel quotidiano, che possono essere molto inquinanti, come l’olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc.) e farmaci scaduti. La consegna dei materiali è molto semplice, e ad accesso libero: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo.

La rete degli Ecofurgoni, incrementata nell’ottica di permettere ai cittadini di contribuire ad una sempre più corretta gestione dei rifiuti prodotti in città, si aggiunge alle 36 Ecotappe collocate all’interno di aree scolastiche, di enti/associazioni o esercizi commerciali, ed accessibili negli orari di apertura delle strutture, dove è possibile conferire: piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come telefonini, radioline, sveglie, etc.. di dimensioni inferiori a 25 cm),pile esauste, toner e cartucce per stampanti, farmaci scaduti, bombolette spray. Anche in questo caso il meccanismo è semplice e gratuito: portare gli oggetti presso la struttura dopo avere consultato sedi ed orari di apertura ed inserirli negli appositi contenitori seguendo le indicazioni degli adesivi presenti.

Per ogni informazione e dettaglio in merito a questi servizi è possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it nella sezione dedicata, il sito dedicato al progetto di trasformazione del servizio di raccolta rifiuti per Firenze, www.firenzecittacircolare.it, oppure scaricare gratuitamente per IOS ed Android la App Junker dove sono localizzati tutti i punti di conferimento rifiuti presenti sul territorio (compresi Ecofurgoni ed Ecotappe) oltre ad altre informazioni sulla raccolta differenziata (Calendari, corretto conferimento, etc..).

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.