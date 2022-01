Fosso del Cesto, 60mila euro per la messa in sicurezza

È un progetto di messa in sicurezza da 60mila euro quello approvato nell’ultima seduta della Giunta comunale di Figline e Incisa Valdarno, con l’obiettivo di ridurre il rischio idraulico sulla strada comunale del Cesto.

“Si tratta di un importante intervento per la frazione Cesto, perché riguarda l’adeguamento dell’attraversamento del fosso e, in generale, la messa in sicurezza idraulica di quella porzione di territorio – commenta il vicesindaco Enrico Buoncompagni, con delega ai Lavori pubblici -. Una situazione attenzionata da tempo dalla nostra Amministrazione comunale, che già lo scorso anno si era attivata per provvedere alla copertura economica dell’opera, come abbiamo avuto modo di spiegare ai residenti durante l’Assemblea che si è tenuta sabato 22 gennaio. Con l’approvazione del progetto esecutivo, siamo ancora più vicini alla partenza dell’intervento: ultimate le procedure burocratiche, da parte dell’ufficio tecnico, potremmo infatti bandire la gara e affidare i lavori alla ditta che li eseguirà quest’anno”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa