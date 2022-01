Frontale sulla via Nuova per Pisa: muore ragazza di 18 anni, altri 4 feriti

Tragedia ieri sera vicino a Lucca, a San Lorenzo a Vaccoli. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla via Nuova per Pisa e una giovane di 20 anni è deceduta per le ferite riportate. Coinvolte anche altre quattro persone, tra cui due ragazzi ricoverati in gravi condizioni.

Intorno alle 21.30 lo schianto tra una Volkswagen Polo, su cui viaggiavano i ragazzi e una Mercedes. Ad assistere all'impatto alcuni automobilisti e delle persone in un locale, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Cinque ambulanze sono intervenute sul posto, tre da Lucca e due da Pisa. Apparsa subito in condizioni critiche, la giovane di 20 anni è stata portata d'urgenza all'ospedale San Luca di Lucca. Nonostante la corsa e i tentativi dei medici, purtroppo la giovane non ce l'ha fatta.

Altre due persone rimaste tra le lamiere sono state estratte dai vigili del fuoco. Portati per un primo ricovero a Lucca, i due giovani in gravi condizioni sono stati trasferiti d'urgenza a Pisa.

Aveva da poco compiuto 18 anni Rebecca Cucchi, la giovane che ha perso la vita nel terribile schianto frontale, e non vent'anni come precedentemente specificato. Trovata riversa a terra dai soccorritori, la giovane di Lucca è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale, intorno alla mezzanotte. Apprensione per altri due altri amici che erano con lei, mentre per un terzo ragazzo che si trovava a bordo dell'auto le condizioni non sarebbero gravi, così come il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Le dinamiche dello scontro sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta.