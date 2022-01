Gandola: "Tendopoli abusiva tra via Luzi e via Fanfani presso Firenze Castello"

“Una vera e propria tendopoli abusiva è nata, ancora una volta, nell’area verde tra via Mario Luzi e via Pietro Fanfani, nei pressi della stazione Firenze Castello, sul confine tra Firenze e Sesto Fiorentino, a poca distanza dell’ex canile del Termine. Vista l’emergenza freddo in atto, oltre che per motivi igienici, sanitari e di sicurezza urbana, è necessario quanto prima ripristinare lo stato dei luoghi, identificare gli occupanti e dare loro ricovero”: lo dichiara Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento dopo aver constatato di persona la presenza di tende canadesi nell’area verde tra via Luzi e via Fanfani.

“Sarà almeno la quinta volta in due anni che quelle tende compaiono nuovamente nella medesima area. Stavolta, però, i giacigli di fortuna sono presenti da oltre una settimana e vista anche l’emergenza freddo non è accettabile che perduri questa situazione con un vero e proprio campeggio abusivo, pur se nascosto dalla vegetazione presente. Quanti sono gli occupanti? Chi sono? Senzatetto, sbandati o chi altro? - domanda il consigliere - Le autorità competenti devono intervenire senza indugio prestando soccorso agli occupanti e richiedendo lo sgombero dell’area. Di giorno l’area appare disabitata e viene utilizzata solo per dormire dagli occupanti che pare si allontanino senza lasciare tracce".

Una situazione di "emergenza sociale, degrado ambientale e insicurezza urbana che deve immediatamente essere risolta con un intervento risolutivo che tenga insieme il necessario soccorso degli occupanti e le pressanti richieste di tutela del decoro e dell’area in questione troppe volte, oramai, soggetta a continue occupazioni abusive come se fosse una terra di nessuno”.