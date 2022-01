Gialloblu Castelfiorentino inaugura il 2022 con la vittoria sul Don Bosco Figline

Dopo oltre un mese di stop, il Gialloblu Castelfiorentino torna finalmente in campo e alla vittoria imponendosi per 59-52 sul Don Bosco Figline nella prima giornata del girone di ritorno. Un acuto che arriva dopo le due sconfitte rimediate negli scontri diretti per mano di Mugello e Atletica Castello che avevano chiuso il 2021, e che permette alla formazione castellana di restare in scia con le prime della classe.

Una vittoria che serviva in una gara difficile, sia perché segnava il ritorno all’agonismo dopo una lunga sosta, sia perchè, come spesso accade, c’è sempre il rischio di farsi sorprendere dall’avversario. Cosa che non è accaduta ai ragazzi di Dario Chiarugi che, dopo un primo quarto equilibrato ma chiuso comunque con la testa avanti (15-10), hanno scavato il solco nella seconda frazione stringendo la difesa e piazzando un break di 24-10 che ha mandato le squadre al riposo lungo sul 39-20. Al rientro gli ospiti hanno accorciato le distanze chiudendo la terza frazione sul 48-34 e tentando di riaprire completamente i giochi nell’ultimo parziale, quando però i gialloblu hanno saputo gestire la volata e difendere il vantaggio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – DON BOSCO FIGLINE 59-52

Parziali: 15-10, 39-20 (24-10), 48-34 (9-14), 59-51 (11-18)

Tabellino: Turini 15, Talluri T. 4, La Rosa 8, Buti 3, Talluri J. 3, Marrucci 5, Cetti 5, Paciscopi 2, Giotti 8, Caggiano 6, Castellacci, Pratelli. All. Chiarugi.

Arbitri: Cammilli di Empoli, Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa