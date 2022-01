Giornata Nazionale vittime di guerra, manifesti a Empoli: "Stop bombe sui civili"

Primo febbraio 2022: ricorre la “Giornata Nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti nel mondo”, istituita all’unanimità dal Parlamento – con la legge 25 gennaio 2017 n. 9 – su forte impulso dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), Ente Morale preposto alla tutela e alla rappresentanza delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti.

Il Comune di Empoli aderisce a questa iniziativa che ha l’obiettivo di “conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti, nonché di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra”.

Domani, come richiesto, saranno disposti dei manifesti che riportano la scritta “Stop alle bombe sui civili”, all’ingresso del Palazzo Municipale in Via Giuseppe del Papa, 41, e anche davanti all’ufficio accesso agli atti al piano terra.

Quest’anno la ‘Giornata’ è dedicata al tema dell’uso delle armi esplosive nelle aree abitate durante i conflitti, secondo i principi espressi dalla campagna Internazionale della rete INEW “Stop bombing towns and cities”, declinata in Italia con lo slogan “Stop alle bombe sui civili”, coordinata dall’ANVCG e di cui fanno parte anche la “Rete Italiana Pace e Disarmo” e la “Campagna italiana contro le Mine”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa