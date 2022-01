Green pass, scatta l'obbligo negli uffici pubblici: le disposizioni a Certaldo

A partire da domani, martedì primo febbraio 2022, come disposto dall'articolo 9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52. convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, lettera a), del Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1, per accedere agli uffici pubblici, sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass Base), in formato digitale o cartaceo. Le nuove norme resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022.

I bambini sotto i dodici anni sono esenti dall’obbligo del Green Pass. Il personale incaricato effettuerà i controlli tramite la app VerificaC19, sviluppata dal ministero della Salute.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa