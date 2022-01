Malore in auto a Empoli, 66enne deceduto all'arrivo in ospedale

Mentre si trovava nella sua auto questa mattina a Empoli è stato colto da un malore ed è deceduto all'arrivo in ospedale. È successo dopo le 9 in via Curtatone e Montanara. L'uomo, un 66enne, da quanto si apprende si trovava in auto nella centrale via che taglia il centro, quando avrebbe avuto il malore.

Sul posto un'automedica, un'ambulanza e la polizia. L'uomo è stato prontamente trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe ma purtroppo è deceduto all'arrivo in pronto soccorso.