Manutenzione stradale, a Limite in arrivo nuovi marciapiedi

Proseguono sul territorio comunale di Capraia e Limite i lavori di manutenzione stradale che stanno interessando alcune aree dell’abitato di Limite sull’Arno, in zona Mollaia.

La ditta incaricata dall’amministrazione comunale sta procedendo secondo il cronoprogramma ed ha già terminato il rifacimento del marciapiede in via degli Oleandri per poi proseguire in via delle Rose.

L'intervento complessivo, circa 400 metri di marciapiede, consiste nella demolizione dell'attuale pavimentazione in bitume e successiva ripavimentazione con autobloccanti dello stesso tipo presente sui marciapiedi della zona interessata dai lavori.

"Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo i lavori di manutenzione stradale - ha detto il sindaco Alessandro Giunti. L’intervento prevede anche la sostituzione dei cordonati e delle zanelle danneggiate proprio per eliminare alcuni punti critici di percorribilità a causa dell’usura e quindi porre particolare attenzione alla sicurezza e al decoro. Questi interventi si aggiungono a quelli dedicati alla segnaletica stradale di cui a breve riprenderanno i lavori".

L'importo dei lavori, comprensivo di iva, e suddiviso in due lotti, è di oltre 80mila euro.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa