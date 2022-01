Nel Mugello una raccolta fondi per l'antico Mulino Parrini

L’Associazione Culturale Mulino Parrini, nata nel 2018 a Sant'Agata in Mugello, è formata da un gruppo di volontari che hanno deciso di preservare e tramandare la storia e l'antica attività del mulino, con lo scopo di custodire e trasmettere tradizioni e saperi ma anche di creare una filiera di pane e farina dal campo alla tavola.

Per riportare il Mulino Parrini alla sua piena attività, sono necessari numerosi lavori di ristrutturazione: per questo l'Associazione ha deciso di dare il via ad una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, collaborando con coloro che si sono avvicinati alla rinascita del mulino e anche con chi vuole partecipare alla salvaguardia di un bene che rappresenta un patrimonio per la collettività.

Grazie ai fondi raccolti sarà possibile completare il restauro e riportare alla piena efficienza l’Antico Mulino Parrini, che per le sue caratteristiche fa parte dell'Associazione Amici dei Mulini Storici (AIAMS). Tra i lavori necessari, occorre restaurare il vecchio e grande forno a legna, la sala della vagliatura e macinatura, ma anche mettere in sicurezza la pescaia, rafforzandone argini e chiusa: una serie di interventi necessari per far tornare il mulino al suo antico splendore.

Tutti coloro che decideranno di sostenere l’iniziativa riceveranno una serie di ricompense: potranno partecipare agli eventi e agli aperitivi organizzati al mulino, prendere parte alle giornate speciali di panificazione ma anche pernottare nelle stanze situate sopra le macine.

