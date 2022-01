Offerte di lavoro della settimana: conceria, calzaturifici e cimiteri

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO ALLA RIFINITURA SETTORE CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di seguire le attività di rifinitura del prodotto (molatura e taglierina).

Si richiede esperienza nel ruolo, precisione e buona manualità, oltre che immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_alla_rifinitura_settore_calzaturiero_101579/it/

ADDETTO ALLA CALCATURA

La risorsa dovrà occuparsi di far aderire l'argilla all'interno dello stampo/calco rovesciato per procedere successivamente alla rimozione dello stesso. Per questa ricerca non è necessaria esperienza, si richiedono però buone doti di manualità, precisione e passione per il lavoro creativo oltre che la giusta motivazione all'apprendimento di un mestiere manuale.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_alla_calcatura_102930/it/

OPERATORE CIMITERIALE

La risorsa dovrà svolgere attività di sepoltura ed esumazione (anche da loculo), piccole manutenzioni di tipo edile e sfalcio erba mediante attrezzatura meccanica, attività di pulizia dei locali interni ai plessi cimiteriali. la risorsa deve rendersi disponibile a turni ivi compresi festivi e domenica, a spostamenti su territorio.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operatore_cimiteriale_102514/it/

HR GENERALIST

La risorsa, inserita nell'ufficio Hr, si occuperà in una prima fase di mansioni legate sia all'amministrazione del personale sia al reclutamento di nuove risorse. Dopo aver acquisito le competenze necessarie, alla risorsa verrà affidato il compito di dirigere l'intera unità produttiva mediante l'organizzazione dei turni e degli orari di lavoro degli operai. Per questa posizione siamo alla ricerca di una risorsa con una pregressa esperienza, anche minima, nell'ambito Hr di un'azienda. E' preferibile possedere una laurea in Economia o Giurisprudenza. Aver frequentato un Master in Risorse Umane rappresenta un plus.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/hr_generalist_102412/it/

MAGAZZINIERE ESPERTO WET-BLU

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, si occuperà della selezione dei pellami di vitello e 1/2 vitello wet-blue per calzature e pelletterie e più in generale si occuperà dell'intera gestione del magazzino. Per questa posizione è assolutamente necessario aver maturato una solida esperienza in magazzini wet-blue e provenire dal mondo delle concerie.

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_esperto_wetblu_102069/it/

MAGAZZINIERE ESPERTO SETTORE PELLAME

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, si occuperà della selezione dei pellami di vitello e 1/2 vitello per calzature e pellett8ieri e organizzerà la preparazione delle spedizioni (misurazione e accollaggio). Per questa posizione è assolutamente necessario aver maturato una solida esperienza in mansioni simili ed è preferibile provenire dal mondo delle concerie.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere_esperto_settore_pellame_102061/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.