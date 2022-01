Ruba il salvadanaio delle offerte e picchia dipendente, arrestato

Ha preso un salvadanaio con le offerte per il Bangladesh ed è fuggito. Un dipendente lo ha inseguito ma è stato colpito con un pugno dal ladro. Sono intervenuti poi i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato. Protagonista della vicenda un 42enne pregiudicato, che ha rapinato un'agenzia di lavoro interinale a Firenze, in via Taddea.

Con la scusa di vendere del caffè all'agenzia, l'uomo ha preso un salvadanaio dove la clientela metteva le offerte per le popolazioni del Bangladesh. Un 27enne ha provato a inseguirtlo ma è stato colpito ed è stato necessario il soccorso all'ospedale Santa Maria Nuova. I militari hanno bloccato il ladro e riconsegnato la refurtiva al titolare del negozio. Il 42enne è stato arrestato, era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.