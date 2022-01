Ruba una macchina a Empoli per comprare droga: denunciato

Dopo aver rubato un'auto che si trovava parcheggiata vicino alla stazione di Empoli, un uomo ha proposto la vendita a 50 euro del mezzo a due ragazzi a Signa, dicendo che i soldi gli servivano per comprare cocaina. Rifiutata la proposta, il viaggio con l'auto rubata si è concluso poco dopo a Firenze, in via Pistoiese, dove la polizia lo ha fermato e denunciato.

L'uomo responsabile del furto al momento dell'alt stava guidando con difficoltà, poiché l'auto era senza una delle ruote anteriori, viaggiando su un cerchio e sugli altri tre pneumatici. Il soggetto è stato denunciato per ricettazione e portato in ospedale, per accertamenti medici.

La macchina, una Citroen C3 di proprietà di un'anziana di Empoli, si trovava parcheggiata vicino alla stazione con le chiavi inserite nel cruscotto. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe riferito alla polizia di aver rubato l'auto per acquistare la sostanza stupefacente, di cui necessitava con urgenza.