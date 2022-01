Si allaccia abusivamente alla centralina elettrica: scoperto, aggredisce i poliziotti

Aveva dato nell’occhio il 25enne di origini cinesi che ieri a Firenze, in zona Peretola, si era allacciato abusivamente a una centralina elettrica pubblica, con la connessione fuorilegge che avrebbe raggiunto il suo alloggio lì vicino.

Infatti, un residente lo ha notato e gli ha chiesta spiegazioni; per tutta risposta il giovane lo ha minacciato con un bastone. Non pago, si è scagliato anche contro gli agenti di polizia giunti sul posto: l’asiatico ha tentato pure di portare via la pistola dalla fondina a un agente, non riuscendoci, per poi venire immobilizzato.

Il 25enne è stato denunciato per danneggiamento della cabina elettrica, minacce, porto di oggetti atti ad offendere visto che è stato trovato in possesso di storditore elettrico, forbici e coltello.