Spara con fucile ad aria compressa: denunciato 25enne a Firenze

Domenica pomeriggio movimentata nella zona di fiorentina di Castello, dove domenica pomeriggio gli agenti della polizia hanno trovato un 25enne di origini kossovare a sparare con un fucile ad aria compressa contro lattine usate come bersagli. Con lui un 21enne che ha scampato la denuncia perché quando sono arrivati gli agenti stava solo guardando l'amico sparare. I residenti in via Giuliani hanno allertato i poliziotti, avendo notato due persone intente a sparare colpi con un fucile, un’arma a pallini di piombo calibro 4,5.

Il giovane "cecchino" invece è stato denunciato per getto pericoloso di cose e porto di oggetto atto ad offendere - cioè il fucile - fuori dal domicilio.