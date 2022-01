Tentano di rubare bici a un 15enne, due arresti a Lucca

Gli agenti di polizia ha arrestato ieri a Lucca due uomini che hanno tentato di rapinare una bicicletta a un ragazzo di 15 anni.

I fatti sono avvenuti ieri, in tarda mattinata, in viale Puccini, dove un italiano di 25 anni e un albanese di 30 con precedenti penali, hanno avvicinato un ragazzo di 15 anni, che stava transitando con la sua bicicletta, posizionandosi davanti a lui e impedendogli di passare. Uno dei due, brandendo una bottiglia di vetro in una mano, lo minacciava di consegnargli la sua bicicletta altrimenti gli avrebbe spaccato la testa. Il ragazzo velocissimo riusciva ad allertare i genitori che si avvicinavano per chiedere spiegazioni e venivano invece aggrediti. Ne è nata, quindi, una colluttazione durante la quale rimanevano feriti la mamma del ragazzo - per lei solo una lieve con una contusione - e uno dei due aggressori.

La colluttazione è terminata all'arrivo di due volanti della polizia di Stato che, ricostruito l'accaduto, hanno proceduto all’arresto dei due rapinatori per il reato di tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali. La bottiglia che uno dei due aggressori teneva ancora in mano è stata sottoposta a sequestro. Uno dei due, scortato al pronto soccorso, ha riportava una lesione giudicata guaribile in tre giorni. Il secondo condotto direttamente in questura continuava con il suo atteggiamento aggressivo, violento e minaccioso fino all'arrivo del suo avvocato di fiducia che riusciva a placarlo.

I due saranno portati al carcere di Massa.