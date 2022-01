Vandali nella notte alla scuola materna di Ponzano: fuoco a cassonetti e serra

Questa notte ignoti si sono introdotti nell'area esterna della scuola dell'infanzia di Ponzano a Empoli, dando fuoco ai cassonetti e alla struttura esterna della serra.

A diffondere la notizia il sindaco Brenda Barnini, che parla di "ennesimo atto vandalico" in seguito alle ultime vicende che si sono verificate in città, come alla Vela di Avane. Sono in corso approfondimenti sull'accaduto, volti ad individuare i responsabili. "Stiamo esaminando le immagini delle telecamere del parco vicino e alcune segnalazioni fatte - scrive ancora Barnini, aggiungendo - non ci sono parole giuste per esprimere lo sdegno e la preoccupazione verso il crescente tasso di violenza ai danni del patrimonio pubblico".