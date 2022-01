Nello zaino ha un pc rubato in Mugello nel 2015, denunciato

Continuano i controlli a tutto campo da parte del Reparto di Rifredi della Polizia Municipale. La scorsa settimana tra gli interventi portati a termine dagli agenti spicca il recupero di un notebook rubato già riconsegnato ai proprietari e il fermo di due veicoli senza assicurazione e con i conducenti non in regola con la patente di guida.

Il primo intervento risale a giovedì. Una pattuglia in servizio in piazza della Costituzione ha notato due persone che cercavano di allontanarsi dopo averli visti. Un comportamento che ha insospettito gli agenti e quindi i due sono stati bloccati. Nello zaino di uno dei due è stato trovato un notebook Asus nero di cui l’uomo non era in grado di spiegare la provenienza. Questi, un cittadino straniero non in regola con le norme sull’immigrazione, è stato denunciato per ricettazione. Il computer, infatti, è risultato rubato a una coppia di pensionati di Barberino del Mugello nel corso di un furto in abitazione avvenuto nel 2015. La coppia è stata rintracciata e ha potuto riprendere possesso del dispositivo.

Risalgono invece a sabato i due controlli che hanno colto in flagrante due conducenti non in regola con la patente alla guida di altrettanti veicoli senza assicurazione. Il primo in via San Biagio a Petriolo, lato passerella pedonale Viadotto dell’Indiano. Una pattuglia ha fermato un motociclo da cross in transito vietato sulla passerella. Alla guida un sedicenne in possesso di una patente non abilitante alla guida di quel mezzo emessa nel 2021. Alla presenza di un genitore, giunto sul posto, gli agenti hanno contestato la violazione di guida con patente di categoria diversa con relativa segnalazione alla Prefettura (sanzione da 1.021 euro) oltre al transito vietato sulla passerella pedonale (87 euro). Come se non bastasse, oppure il motociclo è risultato senza assicurazione e quindi scattato anche il verbale 868 euro con il sequestro del veicolo e il taglio dei punti raddoppiato perché commesso da un neopatentato (5+5).

È andata anche peggio al cittadino straniero fermato in via Mariti alla guida di uno scooterone senza assicurazione. L’uomo, un peruviano residente a Firenze, ha dichiarato di aver dimenticato di rinnovare l'assicurazione, una giustificazione che però non ha evitato la sanzione da 868 euro, il taglio di 5 punti dalla patente e il sequestro del mezzo. Dai controlli però sono emerse altre violazioni. A carico dell’uomo è risultato provvedimento di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza alcoolica e un'altra sanzione per guida senza patente commessa lo scorso anno. Per lui è scattata anche la denuncia penale.