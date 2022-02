Assegno di maternità e al nucleo familiare, contributi a Montemurlo

A Montemurlo sono otto le domande ammesse al contributo per l'erogazione dell’assegno di maternità e a quello al nucleo familiare. Il Comune di Montemurlo ha provveduto a fare l'istruttoria in merito alla corretta compilazione delle domande, alla completezza della documentazione, al possesso dei requisiti economici ed anagrafici, al calcolo del beneficio spettante. Cinque domande sono state ritenute idonee per l’ottenimento dell’assegno di maternità pari a 1740 euro (348 euro per cinque mensilità) per un totale di 8703 euro erogati, tre per l'assegno al nucleo familiare con tre o più figli minori (erogati in totale 2358 euro); una domanda non è stata ammessa per la mancanza dei requisiti reddituali. L'assegno mensile di maternità è un sostegno per le nascite, gli affidamenti pre-adottivi e le adozioni senza affidamento. Per accedere al sostegno è necessario possedere un Isee non superiore a 17.416,66 euro.L'assegno mensile per il nucleo familiare per l'anno 2021 è pari a 145,14 euro per 13 mensilità, per complessivi 1886,82 euro. Per averne diritto è necessario che il valore dell'Isee non sia superiore a 8.788,99 euro.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa