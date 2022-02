Bancarotta Centro ippico toscano, rinvio a giudizio per 18 persone. Tra i nomi Antinori e Ferragamo

Rinvio a giudizio per 18 persone nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta relativa al fallimento del Centro ippico toscano e della consorella Società toscana per il cavallo da Sella. Ai vertici delle società vi erano importanti esponenti dell'imprenditoria fiorentina, e tra gli indagati ci sono nomi importanti quali ad esempio Ferragamo e Antinori.

Tra i rinvii a giudizio quelli di Oliviero Fani, Margherita Giannini, Albiera Antinori, Piero Angeletti, Ferruccio Ferragamo, Guido Francesco Poccianti, Stefano Rosselli del Turco, Guido Navarrini, Giuseppe Urso, Romolo Scarsella, Massimo Berni, Carlo Comparini, Bruna Fanciullo, Enrico Poli, Guo Shenz Zheng, Marco Papucci, Alessandro Burberi e Maurizio Lazzarini.

I pm contestano, tra l'altro, la distrazione di diversi beni, tra cui lo stesso parco cavalli dell'associazione sportiva dilettantistica (Asd): il valore degli animali, valutato inizialmente per 418.335 euro, venne chiuso nel saldo finale a soli 51.835 euro. L’udienza preliminare è attesa per il prossimo 31 maggio.