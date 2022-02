Basket Castelfiorentino in difficoltà, gioca anche il coach ma Pallacanestro Colle ha la meglio

Nuovamente rinviato l’appuntamento con il secondo acuto stagionale per il Basket Castelfiorentino, che al PalaBetti cade 33-55 per mano della Pallacanestro Colle nella terza giornata di ritorno del campionato di Prima Divisione.

Con un organico che ancora arranca tra assenze ed infortuni, i ragazzi di coach Gianni Lazzeretti, sceso in campo anche come giocatore per supplire alle rotazioni ridotte, sono costretti subito ad inseguire. Gli ospiti, infatti, impattano bene e scappano già nella prima frazione toccando il +12 al 10′ (8-20). Nel secondo quarto la gara si fa più equilibrata, ma Colle amministra andando al riposo lungo sul 20-33. Al rientro un nuovo break scava il solco e, dopo il passaggio al 30′ sul 25-47, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL COLLE 33-55

Parziali: 8-20, 20-33 (12-13), 25-47 (5-14), 33-55 (8-8)

Tabellino: Innocenti 9, Lazzeretti 11, Capezzoli 9, Morandini ne, Tinti L. 2, Frangioni, ne Volterrani ne, Calvani 2, Bianchi, Barlabà ne, Gradella. All. Lazzeretti.

Arbitro: Giannini di Empoli

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa