Cambio di residenza online, due mesi di sperimentazione

Inizia oggi una sperimentazione digitale di due mesi che permetterà ai cittadini di alcuni comuni il cambio della propria residenza interamente online con la nuova piattaforma dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

In Toscana potranno scegliere questa opportunità i residenti dei comuni capoluogo di Firenze, Prato e Livorno oltre che i residenti di Rosignano Marittimo. Un campione di 763mila residenti in Toscana dopo l'intesa con Anci.

Una volta vagliati pregi e difetti di questi meccanismi, la possibilità sarà estesa per tutti i Comuni, con la possibilità di cambiare abitazione all'interno del Comune o cambiare residenza in Italia o dall'estero. Da novembre scorso sono disponibili 14 certificati digitali diversi disponibili nel sito dell'anagrafe digitale, tra cui quelli di nascita, matrimonio, esistenza in vita e molto altro.