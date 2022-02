Controlli contro il bracconaggio, fermato con armi senza titolo: una denuncia

Fermati per un controllo nei boschi nel comune di Bibbona, in auto avevano una carabina ad aria compressa con visore termico e un coltello a serramanico, detenuti senza titolo. È successo durante un servizio di contrasto al fenomeno di bracconaggio, nel quale erano impegnati i carabinieri della Forestale di Riparbella insieme ai colleghi di Cecina. I militari, durante il controllo, hanno notato un fuoristrada che stava viaggiando con a bordo due persone, in luoghi e circostanze sospette nelle campagne di Bibbona.

Il mezzo è stato dunque fermato per un controllo e gli accertamenti sul veicolo e in particolare su uno dei passeggeri, hanno confermato i sospetti. Le armi rinvenute a bordo, tra cui il visore utilizzato per la caccia alla minuta selvaggina, erano trasportate e detenute senza titolo. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri e ora dovrà rispondere di accuse che vanno dal porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere alla caccia esercitata con mezzi vietati.