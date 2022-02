Coronavirus Empoli e Cuoio, sfiorati i 600 contagi

Sono 598 i dati dei contagi riportati nel primo giorno di febbraio 2022 nelle aree dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Il dato è in ascesa così come per il bollettino a livello regionale. Vediamo i dettagli:

Zona Empolese Valdelsa 419 contagi

Montelupo Fiorentino 50

Vinci 50

Capraia e Limite 25

Montespertoli 37

Montaione 9

Fucecchio 56

Castelfiorentino 38

Certaldo 33

Empoli 96

Gambassi Terme 8

Cerreto Guidi 17

Zona comprensorio del cuoio 179 contagi

Castelfranco di Sotto 40

San Miniato 79

Montopoli in Val d'Arno 29

Santa Croce sull'Arno 31