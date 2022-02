Contagi 1 febbraio, test in risalita

I nuovi casi registrati in Toscana sono 9.877 su 85.181 test di cui 15.552 tamponi molecolari e 69.629 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,60% (73,0% sulle prime diagnosi). I dati risultano raddoppiati rispetto a ieri.

Nella giornata di ieri sono stati somministrati 33mila vaccini. Ieri era l'ultima giornata prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per chi non è in possesso di green pass.

I dati sono stati resi noti dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Contagi 1 febbraio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO