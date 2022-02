Da Vinci Tribute, due giorni tra automobilismo e natura: aperte le iscrizioni

Da Vinci Tribute 2022, raduno emozionale per gli appassionati d’arte, automobilismo e natura, si svolgerà il 26 e il 27 marzo. La prima edizione di un emozionante viaggio di due giorni, si snoderà lungo i meravigliosi percorsi panoramici toscani dei Colli di Leonardo e della città di Firenze, offrendo un viaggio emozionale tra storia, cultura e natura. L’evento sarà riservato a massimo 40 vetture appartenenti alle categorie Classic Cars, Youngtimer e Supercar.

Si tratta di un viaggio che unirà il mondo delle auto classiche alle più innovative idee moderne in materia di sostenibilità, come i veicoli ibridi ed elettrici. Un inno a condividere le passioni con i propri figli, tramandare l’amore per l’automobilismo e stimolare le nuove generazioni ad avvicinarsi alle auto d’epoca, testimoni della genialità dell’industria italiana.

Protagoniste dell’evento saranno le Opere d’Auto, vetture che, per il loro valore simbolico, culturale e industriale rappresentano una vera e propria opera d’arte. Durante l’evento sarà dedicato anche un tributo alle vetture di marca Porsche, che vedrà sfilare alcune degli esemplari più prestigiosi della casa automobilistica tedesca.

Per l’occasione è stato istituito il Premio Leonardo, che sarà assegnato alle vetture più iconiche della manifestazione.

Da Vinci Tribute 2022, il percorso

I due giorni di raduno di Da Vinci Tribute 2022 prenderanno il via in Toscana, un palcoscenico naturale per i veicoli e i loro equipaggi, i quali potranno sfilare attraverso i borghi storici, le città d’arte e i naturalistici paesaggi che circondano Firenze. La manifestazione avrà come partenza il borgo di Vinci, per poi attraversare alcuni dei luoghi e dei comuni più affascinanti del territorio, fino a raggiungere la città di Firenze. Domenica 27 Marzo le vetture attraverseranno il Chianti e i suoi paesaggi per ritrovarsi, infine, a Cerreto Guidi, dove si svolgerà il pranzo finale. Le tappe: Vinci, Monsummano Terme, Pistoia, Firenze, Chianti, Castelfiorentino, Cerreto Guidi

Da Vinci Tribute attraverso Fondazione Leonardo 500 sostiene la Misericordia di Empoli, un’associazione di volontariato ONLUS che opera nel vasto settore della solidarietà con un capitale umano di 400 volontari, 160 dipendenti e oltre 5.000 confratelli. Le iscrizioni a numero chiuso sono aperte online al seguente link: https://www.davincitribute.it/partecipa

Fonte: Ufficio stampa