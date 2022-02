Doppia rapina a Pisa in 3 ore, si cerca un uomo

Rapine in un supermercato Conad a Calambrone e in un negozio di estetica in zona Aeroporto a Pisa. I due fatti sono accaduti a tre ore di distanza l'uno dall'altro. Al supermercato a mezzogiorno circa si è presentato un 50enne italiano, dai capelli brizzolati, armato di pistola (non sappiamo se vera o giocattolo). Si è fatto consegnare 250 euro dalla cassiera per poi scappare. Non ci sono stati feriti, così come in via dell'Aeroporto alle 15.30. L'uomo, delle stesse fattezze dell'altra rapina, indossava cappellino e occhiali scuri. Ancora sotto minaccia di una pistola si è fatto dare 100 euro, chiudendo all'interno del locale titolare e commessa. La squadra mobile sta indagando.